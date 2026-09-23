Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black
Корпус Thermaltake Core P6 TG [CA-1V2-00M1WN-00] гарантирует возможность создания игрового или универсального компьютера, уровень производительности которого может быть насколько угодно высоким. Модель, соответствующая типоразмеру Mid-Tower, обладает внушительными габаритными размерами. Длина, ширина и высота корпуса равны 530, 255 и 565 мм соответственно. Главная особенность устройства – возможность трансформации. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Есть и третья панель из стекла – боковая. Отдельного внимания заслуживает совместимость корпуса с креплениями VESA 75x75, 100x100 и 200x100. Собранный компьютер ничто не помешает разместить на стене. Корпус Thermaltake Core P6 TG [CA-1V2-00M1WN-00] совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Длина совместимых видеоадаптеров может достигать невероятных 458 мм. Впечатляет и максимально допустимая высота кулера процессора, равная 180 мм. Предельная длина блока питания – 200 мм.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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