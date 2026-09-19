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Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный

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Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 1
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 2
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 3
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 4
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 5
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 6
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 7
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 8
Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 1
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 2
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 3
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 4
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 5
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 6
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 7
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 8
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360250
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х25
Вес, кг.
3.7

Описание товара Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный

Обладающий оригинальной передней панелью и боковым окном корпус DEEPCOOL MATREXX 30 SI сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 250 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 151 мм.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Matrexx 30 SI черный




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Обладающий оригинальной передней панелью и боковым окном корпус DEEPCOOL MATREXX 30 SI сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 250 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 151 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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