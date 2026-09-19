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Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный

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Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 1
Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 2
Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 3
Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 4
Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 1
  • Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 2
  • Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 3
  • Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 4
  • Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396725
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x446x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный

Accord 3407 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Корпус, который обладает совместимостью с материнскими платами самых популярных форм-факторов, будет полезен пользователям, которые хотят собрать системный блок универсального назначения. Отсутствие в комплекте блока питания дает вам возможность выбрать его, исходя из предъявляемых к будущему компьютеру требований.

Отзывы о товаре Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x446x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Accord 3407 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Корпус, который обладает совместимостью с материнскими платами самых популярных форм-факторов, будет полезен пользователям, которые хотят собрать системный блок универсального назначения. Отсутствие в комплекте блока питания дает вам возможность выбрать его, исходя из предъявляемых к будущему компьютеру требований.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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