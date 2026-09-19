Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396725
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x446x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный
Accord 3407 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Корпус, который обладает совместимостью с материнскими платами самых популярных форм-факторов, будет полезен пользователям, которые хотят собрать системный блок универсального назначения. Отсутствие в комплекте блока питания дает вам возможность выбрать его, исходя из предъявляемых к будущему компьютеру требований.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x446x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Accord 3407 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Корпус, который обладает совместимостью с материнскими платами самых популярных форм-факторов, будет полезен пользователям, которые хотят собрать системный блок универсального назначения. Отсутствие в комплекте блока питания дает вам возможность выбрать его, исходя из предъявляемых к будущему компьютеру требований.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Accord 3407 (ACC-3407) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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