Корпус Foxline FL-301-FZ500R
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x405x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х21
Вес, кг.
5
Описание товара Корпус Foxline FL-301-FZ500R
Корпус Foxline FL-301 получил от производителей стильный и лаконичный дизайн, которой выполнен в строгом черном цвете. За счет фронтальной панели, на которой располагаются два дополнительных 2.0 USB-порта, а также мультимедийных разъемов под наушники и микрофон, работающих со стандартом jack 3.5, данный корпус идеально подойдет как для домашнего, так и для офисного интерьера. Одной из главных особенностей модели, является то, что в комплекте с Foxline FL-301 поставляется блок питания, который позволит упростить сборку компьютера.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x405x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FL-301 получил от производителей стильный и лаконичный дизайн, которой выполнен в строгом черном цвете. За счет фронтальной панели, на которой располагаются два дополнительных 2.0 USB-порта, а также мультимедийных разъемов под наушники и микрофон, работающих со стандартом jack 3.5, данный корпус идеально подойдет как для домашнего, так и для офисного интерьера. Одной из главных особенностей модели, является то, что в комплекте с Foxline FL-301 поставляется блок питания, который позволит упростить сборку компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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