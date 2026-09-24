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Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312)

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Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 1
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 2
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 3
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 4
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 5
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 6
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 7
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 8
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 9
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 10
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 11
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 12
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 13
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 14
Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 1
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 2
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 3
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 4
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 5
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 6
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 7
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 8
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 9
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 10
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 11
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 12
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 13
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 14
  • Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675142
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
270x450x530
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 200 мм или 3 x 120 мм или 3 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312)

Accord ACC-3312 — это доступный и функциональный компьютерный корпус формата Midi-Tower, выполненный в строгом черном цвете. Модель отлично подходит для сборки универсального домашнего или офисного ПК среднего уровня, предлагая оптимальный баланс между ценой, качеством материалов и вместимостью. Благодаря боковому окну из закаленного стекла и современной сетчатой лицевой панели корпус позволяет эффектно продемонстрировать внутренние компоненты с подсветкой.

Отзывы о товаре Корпус Accord 3312 черный (ACC-3312)




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
270x450x530
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 200 мм или 3 x 120 мм или 3 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Accord ACC-3312 — это доступный и функциональный компьютерный корпус формата Midi-Tower, выполненный в строгом черном цвете. Модель отлично подходит для сборки универсального домашнего или офисного ПК среднего уровня, предлагая оптимальный баланс между ценой, качеством материалов и вместимостью. Благодаря боковому окну из закаленного стекла и современной сетчатой лицевой панели корпус позволяет эффектно продемонстрировать внутренние компоненты с подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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