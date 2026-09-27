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Корпус MiniTower Foxline Forza FZ-017 450W black (FZ-017-SX450R-U32) купить с доставкой в Москве
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Корпус MiniTower Foxline Forza FZ-017 450W black (FZ-017-SX450R-U32)

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Корпус MiniTower Foxline Forza FZ-017 450W black (FZ-017-SX450R-U32)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603922
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x310
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х21
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус MiniTower Foxline Forza FZ-017 450W black (FZ-017-SX450R-U32)

Корпус Foxline Forza FZ-017 представляет собой компактный MiniTower формата mATX, выполненный в черном цвете. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт с 12-сантиметровым вентилятором. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.0 Type-A для удобного подключения периферийных устройств. Модель поставляется с кабелем питания, но не включает дополнительных вентиляторов.



Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус MiniTower Foxline Forza FZ-017 450W black (FZ-017-SX450R-U32)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x310
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline Forza FZ-017 представляет собой компактный MiniTower формата mATX, выполненный в черном цвете. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт с 12-сантиметровым вентилятором. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.0 Type-A для удобного подключения периферийных устройств. Модель поставляется с кабелем питания, но не включает дополнительных вентиляторов.


Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MiniTower Foxline Forza FZ-017 450W black (FZ-017-SX450R-U32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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