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Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)

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Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 1
Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 2
Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 3
Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 1
  • Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 2
  • Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 3
  • Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 300976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
2 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x354x387
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х22
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)

Корпус Deepcool Wave V2 привлекает ярким дизайном. Его изготовили из 0.5-миллиметровой стали, благодаря чему он перестал бояться механических повреждений и нагрузок. Корпус совмещается с платами micro-ATX и полностью соответствует типоразмеру mini-Tower. Благодаря этому его габариты стали компактными. Deepcool Wave V2 предусматривает верхнее расположение блока питания. Корзины накопителей размещаются вдоль корпуса, что удобно и практично, а также экономит место. В конструкции присутствуют места для вентиляторов различного диаметра, порты USB 3.0 и 2.0, а также выход на наушники и микрофонный вход идентичного формата – jack 3.5.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x354x387
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool Wave V2 привлекает ярким дизайном. Его изготовили из 0.5-миллиметровой стали, благодаря чему он перестал бояться механических повреждений и нагрузок. Корпус совмещается с платами micro-ATX и полностью соответствует типоразмеру mini-Tower. Благодаря этому его габариты стали компактными. Deepcool Wave V2 предусматривает верхнее расположение блока питания. Корзины накопителей размещаются вдоль корпуса, что удобно и практично, а также экономит место. В конструкции присутствуют места для вентиляторов различного диаметра, порты USB 3.0 и 2.0, а также выход на наушники и микрофонный вход идентичного формата – jack 3.5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) - купить по цене 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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