Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER
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Характеристики
Описание товара Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER
Корпус Defender Apex Metal XL White представляет собой образец современного подхода к сборке производительного компьютера. Эта модель, выполненная в классическом формате Midi-Tower, создана для тех, кто ценит безупречную эстетику и функциональность. Белое исполнение корпуса придает системе свежий и стильный вид, который органично впишется как в домашний интерьер, так и в офисное пространство. Конструкция корпуса базируется на сочетании стали и ABS-пластика. Толщина стенок составляет 0,65 миллиметра, что обеспечивает достаточную жесткость для защиты внутренних компонентов. Сплошная лицевая панель придает устройству монолитный и лаконичный облик, без излишних декоративных элементов. Такое решение не только улучшает внешний вид, но и способствует снижению уровня шума от работающих комплектующих. Внутреннее пространство Defender Apex Metal XL White спроектировано с учетом установки материнских плат популярных форм-факторов: ATX, mATX и Mini-ITX. Это дает широкие возможности для конфигурации системы под любые задачи — от офисного компьютера до игровой станции. Для размещения накопителей предусмотрены два отсека для устройств формата 2,5 дюйма и один отсек для жесткого диска 3,5 дюйма. Размещение накопителей выполнено поперечным способом, что упрощает прокладку кабелей и обеспечивает свободный доступ к другим компонентам. Особое внимание стоит уделить совместимости с крупными комплектующими. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 270 миллиметров, что позволяет использовать большинство современных графических ускорителей среднего и высокого сегмента. Высота процессорного кулера ограничена отметкой в 160 миллиметров, что открывает доступ к башенным системам охлаждения с высокой эффективностью теплоотвода. Для установки блока питания предусмотрено верхнее расположение, а сам блок должен соответствовать форм-фактору ATX. В комплекте поставки блок питания отсутствует, что позволяет подобрать модель с необходимой мощностью и сертификацией.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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