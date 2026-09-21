Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH
Корпус BLOODY от бренда A4Tech — это стильное и функциональное решение для вашей игровой или рабочей системы. Выполненный в элегантном белом цвете, он привлекает внимание и станет акцентом в любом интерьере. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower и поддерживает материнские платы формата ATX. Изготовленный из прочной стали, пластика и стекла, он сочетает в себе долговечность и современный дизайн. Боковая стенка с окном позволяет любоваться внутренним убранством вашей сборки, а также подсветкой компонентов. Система охлаждения обеспечивается двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что способствует эффективному отводу тепла и поддержанию оптимальной температуры компонентов. Корпус не оборудован встроенным блоком питания, однако имеет удобное нижнее его расположение, что повышает стабильность и удобство в установке. Максимальный комфорт при монтаже обеспечивает наличие четырёх слотов расширения и двух внутренних отсеков для установки накопителей размером 2.5 и 3.5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 330 мм, что позволяет без труда использовать мощные игровые решения. Отсутствие встроенного кард-ридера может быть компенсировано использованием внешних решений. Вес корпуса составляет 4,2 кг, что делает его достаточно лёгким для перемещения и установки. В общем, корпус BLOODY от A4Tech является отличным выбором для тех, кто ценит стиль и надёжность в каждом элементе своей сборки.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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