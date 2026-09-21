Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL)
Корпус PCCooler C3B310 BK предусматривает все необходимое для сборки мощного игрового компьютера. Модель с типоразмером Mini-Tower поддерживает вертикальную установку материнской платы, которая может иметь форм-фактор Micro-ATX/Mini-ITX. Корпус порадует прочностью и надежностью, обеспеченной использованием в качестве материала изготовления стали толщиной 0.4 мм. Чтобы оценить всю красоту готовой сборки, в конструкции предусмотрено прозрачное боковое окно из закаленного стекла. В корпусе PCCooler C3B310 BK можно разместить видеокарту длиной до 340 мм, блок питания форм-фактора ATX (до 170 мм) и процессорный кулер высотой не более 160 мм. Для 2.5" накопителей предусмотрен один отсек, а для 3.5" жестких дисков имеется два отсека. На фронтальную панель корпуса можно установить два 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора. Имеется возможность установки системы жидкостного охлаждения.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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