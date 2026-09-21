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Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) купить с доставкой в Москве
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Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL)

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Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 1
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 2
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 3
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 4
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 5
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 6
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 7
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 8
Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 1
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 2
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 3
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 4
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 5
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 6
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 7
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 8
  • Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714948
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х26
Вес, кг.
5.2

Описание товара Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL)

Корпус PCCooler C3B310 BK предусматривает все необходимое для сборки мощного игрового компьютера. Модель с типоразмером Mini-Tower поддерживает вертикальную установку материнской платы, которая может иметь форм-фактор Micro-ATX/Mini-ITX. Корпус порадует прочностью и надежностью, обеспеченной использованием в качестве материала изготовления стали толщиной 0.4 мм. Чтобы оценить всю красоту готовой сборки, в конструкции предусмотрено прозрачное боковое окно из закаленного стекла. В корпусе PCCooler C3B310 BK можно разместить видеокарту длиной до 340 мм, блок питания форм-фактора ATX (до 170 мм) и процессорный кулер высотой не более 160 мм. Для 2.5" накопителей предусмотрен один отсек, а для 3.5" жестких дисков имеется два отсека. На фронтальную панель корпуса можно установить два 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора. Имеется возможность установки системы жидкостного охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL)




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PCCooler C3B310 BK предусматривает все необходимое для сборки мощного игрового компьютера. Модель с типоразмером Mini-Tower поддерживает вертикальную установку материнской платы, которая может иметь форм-фактор Micro-ATX/Mini-ITX. Корпус порадует прочностью и надежностью, обеспеченной использованием в качестве материала изготовления стали толщиной 0.4 мм. Чтобы оценить всю красоту готовой сборки, в конструкции предусмотрено прозрачное боковое окно из закаленного стекла. В корпусе PCCooler C3B310 BK можно разместить видеокарту длиной до 340 мм, блок питания форм-фактора ATX (до 170 мм) и процессорный кулер высотой не более 160 мм. Для 2.5" накопителей предусмотрен один отсек, а для 3.5" жестких дисков имеется два отсека. На фронтальную панель корпуса можно установить два 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора. Имеется возможность установки системы жидкостного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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