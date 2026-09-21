Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х21
Вес, кг.
2.8
Описание товара Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK
Для геймеров, прозрачная боковая панель, пылевой фильтр - верхний, толщина стенок корпуса - 0.4, фиксация боковых панелей - винты, форм-фактор совместных материнских плат mATX, mini-ITX
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Для геймеров, прозрачная боковая панель, пылевой фильтр - верхний, толщина стенок корпуса - 0.4, фиксация боковых панелей - винты, форм-фактор совместных материнских плат mATX, mini-ITX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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