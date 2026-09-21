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Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK купить с доставкой в Москве
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Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK

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Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 1
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 2
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 3
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 4
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 5
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 6
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 7
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 8
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 9
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 10
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 11
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 12
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 13
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 14
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 15
Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 5
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 6
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 7
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 8
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 9
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 10
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 11
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 12
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 13
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 14
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 15
  • Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714832
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х21
Вес, кг.
2.8

Описание товара Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK

Для геймеров, прозрачная боковая панель, пылевой фильтр - верхний, толщина стенок корпуса - 0.4, фиксация боковых панелей - винты, форм-фактор совместных материнских плат mATX, mini-ITX

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Для геймеров, прозрачная боковая панель, пылевой фильтр - верхний, толщина стенок корпуса - 0.4, фиксация боковых панелей - винты, форм-фактор совместных материнских плат mATX, mini-ITX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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