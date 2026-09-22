Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00)
Корпус ACD – это современное и стильное решение для любителей собирать мощные и элегантные компьютеры. Выполненный в изысканном белом цвете, этот корпус Midi-Tower сочетает в себе эстетику и функциональность. Он изготовлен из качественных материалов, включая пластик, сталь и закаленное стекло, что обеспечивает как прочность конструкции, так и возможность продемонстрировать компоненты системы благодаря окну на боковой стенке. ACD предлагает оптимальную совместимость с различными форм-факторами материнских плат: mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя пользователям широкий выбор при сборке ПК. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 330 мм, а максимальная высота процессорного кулера может достигать 170 мм, что дает возможность использовать мощные охлаждающие системы. Для организации хранения данных в корпусе предусмотрено три внутренних отсека: один для накопителей размером 3,5 дюйма и два для 2,5-дюймовых SSD или HDD. Это обеспечивает необходимую емкость для современных требований к хранению данных. Корпус ACD также оснащен семью слотами расширения, что позволяет установить множество дополнительных карт и устройств. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению распределения веса и эффективному охлаждению системы. С весом всего 4 кг, данный корпус является легким и удобным в транспортировке, что облегчает сборку и модернизацию компьютера. ACD предлагает функциональность, современный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для создания персонализированной и производительной компьютерной системы.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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