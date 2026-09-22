Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000)
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000)
Корпус ACD — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера, сочетающее в себе современные требования к эргономике и эстетике. Этот корпус формата Midi-Tower в стильном черном цвете предоставляет просторные возможности для установки высокопроизводительных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, что позволяет установить мощные системы охлаждения для обеспечения стабильной работы вашего ПК. Максимальная длина видеокарты до 330 мм открывает путь для интеграции топовых графических решений. Корпус изготовлен из прочных и качественных материалов: пластика, металла и закаленного стекла. Наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренним устройством компьютера и демонстрировать его подсветку, если таковая имеется. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и более удобной организации кабелей. Внутреннее пространство корпуса ACD продумано до мелочей: он оборудован двумя отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и одним отсеком для 3,5-дюймового накопителя, что дает возможности для гибкой конфигурации дискового пространства. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX, и mATX, что дает свободу выбора для создания как компактных, так и более масштабных компьютерных систем. Также предусмотрено семь слотов расширения, что позволяет устанавливать разнообразные карты расширения и создавать систему, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Корпус ACD, благодаря своему привлекательному дизайну и продуманным техническим характеристикам, обеспечивает оптимальную комбинацию стиля, производительности и удобства в использовании, что делает его отличным выбором для любого пользователя, ценящего качество и функциональность.
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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