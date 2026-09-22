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Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) купить с доставкой в Москве
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Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000)

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Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 1
Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 2
Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 3
Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 1
  • Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 2
  • Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 3
  • Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718591
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 443 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, металл, стекло
Места для доп. вентиляторов
сверху:2x120 мм, сзади:1x120 мм, снизу:2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х24
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000)

Корпус ACD — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера, сочетающее в себе современные требования к эргономике и эстетике. Этот корпус формата Midi-Tower в стильном черном цвете предоставляет просторные возможности для установки высокопроизводительных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, что позволяет установить мощные системы охлаждения для обеспечения стабильной работы вашего ПК. Максимальная длина видеокарты до 330 мм открывает путь для интеграции топовых графических решений. Корпус изготовлен из прочных и качественных материалов: пластика, металла и закаленного стекла. Наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренним устройством компьютера и демонстрировать его подсветку, если таковая имеется. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и более удобной организации кабелей. Внутреннее пространство корпуса ACD продумано до мелочей: он оборудован двумя отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и одним отсеком для 3,5-дюймового накопителя, что дает возможности для гибкой конфигурации дискового пространства. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX, и mATX, что дает свободу выбора для создания как компактных, так и более масштабных компьютерных систем. Также предусмотрено семь слотов расширения, что позволяет устанавливать разнообразные карты расширения и создавать систему, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Корпус ACD, благодаря своему привлекательному дизайну и продуманным техническим характеристикам, обеспечивает оптимальную комбинацию стиля, производительности и удобства в использовании, что делает его отличным выбором для любого пользователя, ценящего качество и функциональность.

Отзывы о товаре Корпус ACD Citadel 108B ATX Black (AH-SI2G0-000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 443 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, металл, стекло
Места для доп. вентиляторов
сверху:2x120 мм, сзади:1x120 мм, снизу:2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера, сочетающее в себе современные требования к эргономике и эстетике. Этот корпус формата Midi-Tower в стильном черном цвете предоставляет просторные возможности для установки высокопроизводительных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, что позволяет установить мощные системы охлаждения для обеспечения стабильной работы вашего ПК. Максимальная длина видеокарты до 330 мм открывает путь для интеграции топовых графических решений. Корпус изготовлен из прочных и качественных материалов: пластика, металла и закаленного стекла. Наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренним устройством компьютера и демонстрировать его подсветку, если таковая имеется. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и более удобной организации кабелей. Внутреннее пространство корпуса ACD продумано до мелочей: он оборудован двумя отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и одним отсеком для 3,5-дюймового накопителя, что дает возможности для гибкой конфигурации дискового пространства. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX, и mATX, что дает свободу выбора для создания как компактных, так и более масштабных компьютерных систем. Также предусмотрено семь слотов расширения, что позволяет устанавливать разнообразные карты расширения и создавать систему, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Корпус ACD, благодаря своему привлекательному дизайну и продуманным техническим характеристикам, обеспечивает оптимальную комбинацию стиля, производительности и удобства в использовании, что делает его отличным выбором для любого пользователя, ценящего качество и функциональность.
Самовывоз
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Отзывы


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