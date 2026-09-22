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Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB купить с доставкой в Москве
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Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB

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Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 1
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 2
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 3
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 4
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 5
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 6
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 7
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 8
Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 1
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 2
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 3
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 4
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 5
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 6
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 7
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 8
  • Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723458
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x456x421 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, комбинированный аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB

Корпус Ocypus представляет собой стильное и функциональное решение для вашего компьютера, сочетающее в себе передовые технологии и современный дизайн. Весом всего 5,8 кг, этот Midi-Tower корпус выполнен из высококачественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, обеспечивающих долговечность и элегантный внешний вид. Белый цвет корпуса подчеркивает его современный дизайн и легко вписывается в любой интерьер. Одной из ключевых особенностей корпуса Ocypus является наличие бокового окна, через которое можно наблюдать за внутренними компонентами, украшенными настраиваемой ARGB подсветкой. Это позволяет пользователям добавить индивидуальности и стиля своей сборке. Корпус предназначен для установки процессорного кулера высотой до 163 мм и позволяет разместить видеокарту длиной до 370 мм, что дает возможность использовать мощные игровые или рабочие конфигурации. Он оснащен двумя внутренними отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и одним отсеком для накопителей 3,5 дюйма, обеспечивая необходимый объем для хранения данных. Семь слотов расширения позволят установить дополнительные карты, а нижнее расположение блока питания способствует улучшенной вентиляции и более удобному управлению кабелями. Корпус не комплектуется встроенным блоком питания и кард-ридером, что предоставляет пользователям свободу выбора компонентов по своему усмотрению. Ocypus в очередной раз подтверждает репутацию своего бренда, предлагая надежный и красивый корпус, готовый стать основой для любой пользовательской сборки.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x456x421 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, комбинированный аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus представляет собой стильное и функциональное решение для вашего компьютера, сочетающее в себе передовые технологии и современный дизайн. Весом всего 5,8 кг, этот Midi-Tower корпус выполнен из высококачественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, обеспечивающих долговечность и элегантный внешний вид. Белый цвет корпуса подчеркивает его современный дизайн и легко вписывается в любой интерьер. Одной из ключевых особенностей корпуса Ocypus является наличие бокового окна, через которое можно наблюдать за внутренними компонентами, украшенными настраиваемой ARGB подсветкой. Это позволяет пользователям добавить индивидуальности и стиля своей сборке. Корпус предназначен для установки процессорного кулера высотой до 163 мм и позволяет разместить видеокарту длиной до 370 мм, что дает возможность использовать мощные игровые или рабочие конфигурации. Он оснащен двумя внутренними отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и одним отсеком для накопителей 3,5 дюйма, обеспечивая необходимый объем для хранения данных. Семь слотов расширения позволят установить дополнительные карты, а нижнее расположение блока питания способствует улучшенной вентиляции и более удобному управлению кабелями. Корпус не комплектуется встроенным блоком питания и кард-ридером, что предоставляет пользователям свободу выбора компонентов по своему усмотрению. Ocypus в очередной раз подтверждает репутацию своего бренда, предлагая надежный и красивый корпус, готовый стать основой для любой пользовательской сборки.
Самовывоз
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Отзывы


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