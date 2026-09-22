Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB
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Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Gamma C70 WH ARGB
Корпус Ocypus представляет собой стильное и функциональное решение для вашего компьютера, сочетающее в себе передовые технологии и современный дизайн. Весом всего 5,8 кг, этот Midi-Tower корпус выполнен из высококачественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, обеспечивающих долговечность и элегантный внешний вид. Белый цвет корпуса подчеркивает его современный дизайн и легко вписывается в любой интерьер. Одной из ключевых особенностей корпуса Ocypus является наличие бокового окна, через которое можно наблюдать за внутренними компонентами, украшенными настраиваемой ARGB подсветкой. Это позволяет пользователям добавить индивидуальности и стиля своей сборке. Корпус предназначен для установки процессорного кулера высотой до 163 мм и позволяет разместить видеокарту длиной до 370 мм, что дает возможность использовать мощные игровые или рабочие конфигурации. Он оснащен двумя внутренними отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и одним отсеком для накопителей 3,5 дюйма, обеспечивая необходимый объем для хранения данных. Семь слотов расширения позволят установить дополнительные карты, а нижнее расположение блока питания способствует улучшенной вентиляции и более удобному управлению кабелями. Корпус не комплектуется встроенным блоком питания и кард-ридером, что предоставляет пользователям свободу выбора компонентов по своему усмотрению. Ocypus в очередной раз подтверждает репутацию своего бренда, предлагая надежный и красивый корпус, готовый стать основой для любой пользовательской сборки.
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