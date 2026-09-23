Корпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
В наличии
Код товара: 625962
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х24
Вес, кг.
4
Описание товара Корпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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