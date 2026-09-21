Корпус Bloody BD-CC108 белый без БП BD-CC108-WH
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714839
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285x368x420 мм
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х34
Вес, кг.
6
Описание товара Корпус Bloody BD-CC108 белый без БП BD-CC108-WH
Корпус A4Tech Bloody BD-CC108 позиционируется как решение для постройки игрового системного блока и предполагает установку материнской платы в вертикальном положении. Особенностью модели является наличие больших прозрачных окон из закаленного стекла на боковой и фронтальной панелях. Благодаря окнам вам удобно будет снаружи наблюдать за функционированием компонентов геймерского ПК.
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Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285x368x420 мм
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Корпус A4Tech Bloody BD-CC108 позиционируется как решение для постройки игрового системного блока и предполагает установку материнской платы в вертикальном положении. Особенностью модели является наличие больших прозрачных окон из закаленного стекла на боковой и фронтальной панелях. Благодаря окнам вам удобно будет снаружи наблюдать за функционированием компонентов геймерского ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Bloody BD-CC108 белый без БП BD-CC108-WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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