Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 602558
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325 мм
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 80x80 мм, 1 x 92x92 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, выход на наушники, микрофонный вход
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Бренд
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325 мм
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 80x80 мм, 1 x 92x92 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, выход на наушники, микрофонный вход
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673) - стоимость товара 3590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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