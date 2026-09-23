Top.Mail.Ru
Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602558
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
3 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325 мм
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 80x80 мм, 1 x 92x92 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, выход на наушники, микрофонный вход
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)

Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.

Отзывы о товаре Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325 мм
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 80x80 мм, 1 x 92x92 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, выход на наушники, микрофонный вход
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673) - стоимость товара 3590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...