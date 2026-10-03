Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635494
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x428x378
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х26
Вес, кг.
4.92
Описание товара Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000)
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий. Этот корпус может стать отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное решение для своего компьютера. Благодаря наличию различных портов и вентиляторов, он обеспечивает эффективное охлаждение и удобство использования.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x428x378
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий. Этот корпус может стать отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное решение для своего компьютера. Благодаря наличию различных портов и вентиляторов, он обеспечивает эффективное охлаждение и удобство использования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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