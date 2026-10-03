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Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) купить с доставкой в Москве
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Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000)

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Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 1
Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 2
Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 3
Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 4
Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 5
Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 1
  • Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 2
  • Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 3
  • Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 4
  • Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 5
  • Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635494
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x428x378
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х26
Вес, кг.
4.92

Описание товара Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий. Этот корпус может стать отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное решение для своего компьютера. Благодаря наличию различных портов и вентиляторов, он обеспечивает эффективное охлаждение и удобство использования.

Отзывы о товаре Корпус ACD Citadel 104 Black (AH-TC4GA-0000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x428x378
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий. Этот корпус может стать отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное решение для своего компьютера. Благодаря наличию различных портов и вентиляторов, он обеспечивает эффективное охлаждение и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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