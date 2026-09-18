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Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный

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Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - фото 1
Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - фото 2
Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - фото 1
  • Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - фото 2
  • Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
3 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х23
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный

На базе корпуса Foxline FL-816-FZ450R-U31 можно собрать компьютер с подходящей конфигурацией. Он подойдет для создания как домашних, так и офисных ПК. Изготовлен корпус из пластика и стали, а его основной цвет – черный. Типоразмер этой модели – Midi-Tower. Корпус совместим с системными платами Micro-ATX, Standard-ATX, выберете подходящий компонент для последующей установки. Внутрь встроен блок питания ATX, его мощность – 450 Вт.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Описание
На базе корпуса Foxline FL-816-FZ450R-U31 можно собрать компьютер с подходящей конфигурацией. Он подойдет для создания как домашних, так и офисных ПК. Изготовлен корпус из пластика и стали, а его основной цвет – черный. Типоразмер этой модели – Midi-Tower. Корпус совместим с системными платами Micro-ATX, Standard-ATX, выберете подходящий компонент для последующей установки. Внутрь встроен блок питания ATX, его мощность – 450 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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