Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб.
В наличии
Код товара: 293882
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 830 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х23
Вес, кг.
5.5
Описание товара Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
На базе корпуса Foxline FL-816-FZ450R-U31 можно собрать компьютер с подходящей конфигурацией. Он подойдет для создания как домашних, так и офисных ПК. Изготовлен корпус из пластика и стали, а его основной цвет – черный. Типоразмер этой модели – Midi-Tower. Корпус совместим с системными платами Micro-ATX, Standard-ATX, выберете подходящий компонент для последующей установки. Внутрь встроен блок питания ATX, его мощность – 450 Вт.
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Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
На базе корпуса Foxline FL-816-FZ450R-U31 можно собрать компьютер с подходящей конфигурацией. Он подойдет для создания как домашних, так и офисных ПК. Изготовлен корпус из пластика и стали, а его основной цвет – черный. Типоразмер этой модели – Midi-Tower. Корпус совместим с системными платами Micro-ATX, Standard-ATX, выберете подходящий компонент для последующей установки. Внутрь встроен блок питания ATX, его мощность – 450 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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