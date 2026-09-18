Корпус Zalman S4 Black
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 302089
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x458x380
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
315
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
3.6
Описание товара Корпус Zalman S4 Black
Корпус ZALMAN S4 типа Mid-Tower имеет конструкцию из стекла и металла толщиной 4 мм. Его лицевая панель изготовлена из оргстекла. Блок питания длиной до 18 см располагается в нижней части модели, а материнскую плату необходимо размещать вертикально. Возможность установки системы жидкостного охлаждения – еще одно достоинство корпуса. Для удобства использования и присоединения к ZALMAN S4 всевозможных устройств и накопителей памяти в конструкции предусмотрено больше десятка разъемов. Набор крепежа входит в комплект реализации корпуса.
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Теги товара: 2x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x458x380
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
315
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус ZALMAN S4 типа Mid-Tower имеет конструкцию из стекла и металла толщиной 4 мм. Его лицевая панель изготовлена из оргстекла. Блок питания длиной до 18 см располагается в нижней части модели, а материнскую плату необходимо размещать вертикально. Возможность установки системы жидкостного охлаждения – еще одно достоинство корпуса. Для удобства использования и присоединения к ZALMAN S4 всевозможных устройств и накопителей памяти в конструкции предусмотрено больше десятка разъемов. Набор крепежа входит в комплект реализации корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 2x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 2x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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