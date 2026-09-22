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Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black

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Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 1
Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 2
Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 3
Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 4
Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 5
Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 6
Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 7
Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 1
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 2
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 3
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 4
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 5
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 6
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 7
  • Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718482
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
218 x 467 x 356 мм
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х28
Вес, кг.
5.56

Описание товара Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black

**Корпус ACD Citadel 101 ATX** Корпус для компьютера ACD Citadel 101 — это стильное и функциональное решение для сборки ПК. Он выполнен в чёрном цвете, что придаёт ему элегантный и современный вид. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Цвет: чёрный. * Поддержка USB 3.0 (1 порт) и USB 2.0 (2 порта). * HD AUDIO. * Наличие одного вентилятора H1 ARGB на задней панели и трёх вентиляторов H1 ARGB спереди. * Боковая панель из закалённого стекла (TG). Этот корпус станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и стильное решение для своего компьютера.

Отзывы о товаре Корпус ACD ACD Citadel 101 ATX (AH-TC1GA-000) Black




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
218 x 467 x 356 мм
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
**Корпус ACD Citadel 101 ATX** Корпус для компьютера ACD Citadel 101 — это стильное и функциональное решение для сборки ПК. Он выполнен в чёрном цвете, что придаёт ему элегантный и современный вид. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Цвет: чёрный. * Поддержка USB 3.0 (1 порт) и USB 2.0 (2 порта). * HD AUDIO. * Наличие одного вентилятора H1 ARGB на задней панели и трёх вентиляторов H1 ARGB спереди. * Боковая панель из закалённого стекла (TG). Этот корпус станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и стильное решение для своего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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