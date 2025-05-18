Корпус Zalman S3 TG, ATX, BLACK
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman S3 TG, ATX, BLACK
Корпус ZALMAN S3 TG может использоваться при сборке производительного системного блока, в том числе – игрового. Модель совместима с материнскими платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус располагает большим количеством перфорированных элементов. Этот фактор крайне важен для достижения высокого уровня эффективности охлаждения. Корпус имеет 7 слотов расширения. При выборе видеоадаптера (или видеоадаптеров) вам будет нужно помнить об ограничении длины, составляющем 330 мм. Максимальная высота кулера процессора – 156 мм. Если вам потребуется оптический привод, то придется остановиться на внешнем варианте: 5.25-дюймовый отсек отсутствует. Как и почти любые корпуса высокого класса, ZALMAN S3 TG лишен комплектного блока питания. Выбор источника питания предоставлен производителем пользователю. Цвет корпуса традиционный – черный. Подсветка отсутствует.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Корпусом доволен, тихий, с монтажом проблем нет. Каленое стекло, а не акрил. Выглядит здорово
Достоинства:
Комментарий:
Корпус хороший за свою стоимость. Удобно что есть салазки под диски. Вентиляторы сразу поменял на свои 4 пин с контролем с мат платы, добавил пыльники. Разводку проводов сделал достаточно легко по задней стенке, но я покупал модульный БП и подсоединил только нужные линии. Светодиод синий, действительно очень яркий. Кусок изоленты, решил этот вопрос. Стекло притонированное. Покупал специально все без подсветки, только видяха и память со старого компа с подсветкой, но так как стекло с тонировкой, видно слабо, спать не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Классический mAtx корпус, ничего лишнего
Достоинства:
Комментарий:
Корпус подходит для низко и средне бюджетного игрового ПК, для офисного ПК. Вентиляторы без подсветки, но мне она и не нужна. Пришел в срок. Коробка целая, содержимое тоже. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее охлаждение, тихие вентиляторы
Отзывы о товаре Корпус Zalman S3 TG, ATX, BLACK
Достоинства:
Комментарий:
Корпусом доволен, тихий, с монтажом проблем нет. Каленое стекло, а не акрил. Выглядит здорово
Достоинства:
Комментарий:
Корпус хороший за свою стоимость. Удобно что есть салазки под диски. Вентиляторы сразу поменял на свои 4 пин с контролем с мат платы, добавил пыльники. Разводку проводов сделал достаточно легко по задней стенке, но я покупал модульный БП и подсоединил только нужные линии. Светодиод синий, действительно очень яркий. Кусок изоленты, решил этот вопрос. Стекло притонированное. Покупал специально все без подсветки, только видяха и память со старого компа с подсветкой, но так как стекло с тонировкой, видно слабо, спать не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Классический mAtx корпус, ничего лишнего
Достоинства:
Комментарий:
Корпус подходит для низко и средне бюджетного игрового ПК, для офисного ПК. Вентиляторы без подсветки, но мне она и не нужна. Пришел в срок. Коробка целая, содержимое тоже. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее охлаждение, тихие вентиляторы