Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675154
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
3.6
Описание товара Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2)
Корпус Formula Air Mesh G2 представляет собой черный компьютерный корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен системой охлаждения, включающей возможность установки четырех 120-миллиметровых и двух 140-миллиметровых вентиляторов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Особенностью данной модели является нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной вентиляции и организации кабельного менеджмента внутри корпуса.
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Теги товара: Игровой корпус
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Корпус Formula Air Mesh G2 представляет собой черный компьютерный корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен системой охлаждения, включающей возможность установки четырех 120-миллиметровых и двух 140-миллиметровых вентиляторов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Особенностью данной модели является нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной вентиляции и организации кабельного менеджмента внутри корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
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