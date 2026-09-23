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Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)

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Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - фото 1
Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - фото 2
Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - фото 1
  • Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - фото 2
  • Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
4 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
99x400x314
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)

POWERMAN ST616 Black — компактный и практичный корпус формата Slim-Desktop / Mini-Tower, созданный для сборки офисных компьютеров, учебных станций и домашних мультимедийных систем (HTPC). Главная особенность модели — предустановленный блок питания POWERMAN GS-230 мощностью 230 Вт с официальным сертификатом 80+ Bronze, который гарантирует высокую энергоэффективность и низкий уровень шума.

Отзывы о товаре Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
99x400x314
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
POWERMAN ST616 Black — компактный и практичный корпус формата Slim-Desktop / Mini-Tower, созданный для сборки офисных компьютеров, учебных станций и домашних мультимедийных систем (HTPC). Главная особенность модели — предустановленный блок питания POWERMAN GS-230 мощностью 230 Вт с официальным сертификатом 80+ Bronze, который гарантирует высокую энергоэффективность и низкий уровень шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - по цене 4370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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