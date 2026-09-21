Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK
Корпус BLOODY от бренда A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного персонального компьютера. Этот Mini-Tower корпус выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет, что делает его идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, ценящих как производительность, так и внешний вид своей системы. Внутри корпуса предусмотрено три мощных встроенных вентилятора размером 120 мм, что обеспечивает оптимальное охлаждение компонентов и поддержание стабильной работы системы даже при высоких нагрузках. Для установки процессорного кулера выделено достаточно места – до 165 мм в высоту. Длина видеокарты может достигать внушительных 410 мм, что позволяет размещать в системе мощные графические решения. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX. Для подключения дополнительных устройств и карт предусмотрено 5 слотов расширения. Внутреннее пространство корпуса включает два отсека для 2.5-дюймовых накопителей и два отсека для 3.5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать достаточно места для хранения данных. Блок питания размещается снизу, что способствует снижению центра тяжести и улучшению общей вентиляции системы. Вес корпуса составляет всего 5,2 кг, что делает его удобным для перемещения и установки. BLOODY от A4Tech – это отличный выбор для всех, кто хочет собрать производительную и надежную систему в компактном формате, не жертвуя при этом функциональностью и охлаждением.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, С вентилятором
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