Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 625955
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
163x313x325
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х23
Вес, кг.
2.3
Описание товара Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
Корпус Powerman EK303BK великолепно подойдет как для производительной работы в офисе, так и для домашних задач. Классический дизайн корпуса будет стильным дополнением Вашего интерьера, а его практически абсолютная бесшумность и качественность несомненно порадуют Вас. Корпус Powerman EK303BK выполнен в форм-факторе Slim-Desktop и наделен приличным функционалом. В штатную поставку входит блок питания на 230 Вт. При своих средних габаритах корпус поддерживает материнские платы стандарта Micro-ATX/Mini-ITX.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
163x313x325
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Powerman EK303BK великолепно подойдет как для производительной работы в офисе, так и для домашних задач. Классический дизайн корпуса будет стильным дополнением Вашего интерьера, а его практически абсолютная бесшумность и качественность несомненно порадуют Вас. Корпус Powerman EK303BK выполнен в форм-факторе Slim-Desktop и наделен приличным функционалом. В штатную поставку входит блок питания на 230 Вт. При своих средних габаритах корпус поддерживает материнские платы стандарта Micro-ATX/Mini-ITX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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