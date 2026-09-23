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Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER купить с доставкой в Москве
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Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER

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Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 1
Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 2
Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 3
Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 1
  • Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 2
  • Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 3
  • Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739044
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
286 x 356 x 339 мм
Макс. высота процессорного кулера
168
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
боковая панель - 2 x 120, задняя панель - 1х120, нижняя панель - 2х120
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х36
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER

Корпус Defender CryoCube Black — это решение для тех, кто ценит бескомпромиссный облик и продуманную функциональность. Модель выполнена в классическом чёрном цвете и относится к типоразмеру Midi-Tower, что делает её универсальным выбором для сборки производительной системы. Корпус совместим с материнскими платами форматов ATX, mATX и Mini-ITX, предоставляя широкие возможности для конфигурации. Главная особенность модели — конструкция «аквариум», которая открывает полный обзор на внутреннее убранство. Лицевая панель и боковое окно выполнены из закалённого стекла, что обеспечивает не только эффектный внешний вид, но и высокую прочность. Толщина стенок корпуса составляет 0.6 миллиметра, а в основе конструкции лежит сочетание стали и ABS-пластика, гарантирующее жёсткость и долговечность. Продуманная компоновка внутреннего пространства позволяет реализовать самые смелые проекты. Максимальная длина видеокарты достигает 330 миллиметров, а высота процессорного кулера — 168 миллиметров. Это значит, что вы можете установить практически любые современные комплектующие без риска конфликта габаритов. Для накопителей предусмотрены два внутренних отсека формата 2.5 дюйма и один отсек для 3.5-дюймового жёсткого диска с продольным размещением, что упрощает прокладку кабелей. Система охлаждения заслуживает отдельного внимания. В комплекте поставки вентиляторы отсутствуют, однако корпус предлагает множество мест для их установки: на боковой панели можно разместить два вентилятора размером 120 миллиметров, на задней панели — один 120-миллиметровый, а на нижней — ещё два 120-миллиметровых. Кроме того, поддерживается установка системы жидкостного охлаждения. На боковой панели предусмотрена возможность монтажа радиатора СЖО размером 120 или 240 миллиметров, что открывает путь к эффективному отводу тепла от мощных процессоров. Блок питания в комплект не входит, однако корпус рассчитан на стандартный блок питания форм-фактора ATX с нижним расположением. Такое решение способствует устойчивости системы и улучшает циркуляцию воздуха, так как холодный воздух поступает снизу, не смешиваясь с горячими потоками от других компонентов. Семь слотов расширения позволяют устанавливать многокарточные конфигурации или дополнительные платы захвата и звуковые карты. На лицевой панели расположен полный набор современных интерфейсов: порты USB 2.0, USB 3.0, высокоскоростной USB Type-C, а также стандартные аудиовыходы. Это обеспечивает удобное подключение периферии и накопителей без необходимости тянуться к задней панели материнской платы.

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
286 x 356 x 339 мм
Макс. высота процессорного кулера
168
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
боковая панель - 2 x 120, задняя панель - 1х120, нижняя панель - 2х120
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Defender CryoCube Black — это решение для тех, кто ценит бескомпромиссный облик и продуманную функциональность. Модель выполнена в классическом чёрном цвете и относится к типоразмеру Midi-Tower, что делает её универсальным выбором для сборки производительной системы. Корпус совместим с материнскими платами форматов ATX, mATX и Mini-ITX, предоставляя широкие возможности для конфигурации. Главная особенность модели — конструкция «аквариум», которая открывает полный обзор на внутреннее убранство. Лицевая панель и боковое окно выполнены из закалённого стекла, что обеспечивает не только эффектный внешний вид, но и высокую прочность. Толщина стенок корпуса составляет 0.6 миллиметра, а в основе конструкции лежит сочетание стали и ABS-пластика, гарантирующее жёсткость и долговечность. Продуманная компоновка внутреннего пространства позволяет реализовать самые смелые проекты. Максимальная длина видеокарты достигает 330 миллиметров, а высота процессорного кулера — 168 миллиметров. Это значит, что вы можете установить практически любые современные комплектующие без риска конфликта габаритов. Для накопителей предусмотрены два внутренних отсека формата 2.5 дюйма и один отсек для 3.5-дюймового жёсткого диска с продольным размещением, что упрощает прокладку кабелей. Система охлаждения заслуживает отдельного внимания. В комплекте поставки вентиляторы отсутствуют, однако корпус предлагает множество мест для их установки: на боковой панели можно разместить два вентилятора размером 120 миллиметров, на задней панели — один 120-миллиметровый, а на нижней — ещё два 120-миллиметровых. Кроме того, поддерживается установка системы жидкостного охлаждения. На боковой панели предусмотрена возможность монтажа радиатора СЖО размером 120 или 240 миллиметров, что открывает путь к эффективному отводу тепла от мощных процессоров. Блок питания в комплект не входит, однако корпус рассчитан на стандартный блок питания форм-фактора ATX с нижним расположением. Такое решение способствует устойчивости системы и улучшает циркуляцию воздуха, так как холодный воздух поступает снизу, не смешиваясь с горячими потоками от других компонентов. Семь слотов расширения позволяют устанавливать многокарточные конфигурации или дополнительные платы захвата и звуковые карты. На лицевой панели расположен полный набор современных интерфейсов: порты USB 2.0, USB 3.0, высокоскоростной USB Type-C, а также стандартные аудиовыходы. Это обеспечивает удобное подключение периферии и накопителей без необходимости тянуться к задней панели материнской платы.
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Корпус MIDITOWER CryoCube ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный с окном 25201 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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