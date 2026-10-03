Корпус Zalman S5 White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman S5 White
Обладающий эффектной многоцветной подсветкой ZALMAN S5 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Модель, совместимая с системными платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX, может использоваться при сборке компьютеров разного уровня, в том числе – игровых. Блок питания вы сможете выбрать по своему усмотрению: в комплекте он отсутствует. Вам потребуется источник питания самого распространенного форм-фактора – ATX. Корпус ZALMAN S5 располагает значительным количеством отсеков для 2.5-дюймовых накопителей – 6. Внутренних отсеков 3.5 дюйма – 2. Эти отсеки могут трансформироваться в отсеки 2.5 дюйма. Количество слотов расширения – 7. Максимально допустимая длина видеоадаптера (или видеоадаптеров) – 340 мм. У вас наверняка не будет сложностей при выборе видеокарты. Кулер процессора также может быть выбран без видимых проблем, так как его высота может достигать 163 мм. В комплектации корпуса – документация и набор крепежа. Масса модели равна 5800 г. Габаритные размеры корпуса составляют 398x212x465 мм.
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Теги товара: 2x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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