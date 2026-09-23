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Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)

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Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288) - фото 1
Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288) - фото 1
  • Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
3 960 руб.  4 690 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
3 960 руб. -16%
4 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
163 x 325 x 313 мм
Максимальная длина видеокарты
285
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1х80 мм / 1х90 мм
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 1x USB Type C
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х22
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)

Корпус POWERMAN — это надежное и компактное решение для вашей компьютерной системы. Изготовленный из прочной стали, этот корпус от бренда Powerman отличается высокой надежностью и долговечностью. Тип корпуса — комплектующие, что обеспечивает его гибкость и совместимость с различными конфигурациями. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат включает mini-ITX и mATX, что позволяет собрать систему, соответствующую вашим требованиям и предпочтениям. Корпус оборудован блоком питания мощностью 450 Вт, расположенным в верхней части, что идеально подходит для оптимального распределения воздушного потока и охлаждения. POWERMAN предоставляет два расширительных слота, один внешний отсек 5,25 дюйма для установки оптического привода и два внутренних отсека для жестких дисков: 2,5 и 3,5 дюйма, что позволяет разместить все необходимые компоненты. Максимальная длина видеокарты, которая может быть установлена в корпус — 285 мм, что вполне достаточно для среднепроизводительных графических решений. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. При компактных габаритах Mini-Tower, корпус весит всего 3,5 кг, что делает его удобным в транспортировке и размещении в ограниченном пространстве. POWERMAN — это идеальный выбор для тех, кто ищет недорогое, но качественное решение для своей компьютерной системы с возможностью легкого апгрейда и гибкой настройки.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
163 x 325 x 313 мм
Максимальная длина видеокарты
285
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1х80 мм / 1х90 мм
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 1x USB Type C
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус POWERMAN — это надежное и компактное решение для вашей компьютерной системы. Изготовленный из прочной стали, этот корпус от бренда Powerman отличается высокой надежностью и долговечностью. Тип корпуса — комплектующие, что обеспечивает его гибкость и совместимость с различными конфигурациями. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат включает mini-ITX и mATX, что позволяет собрать систему, соответствующую вашим требованиям и предпочтениям. Корпус оборудован блоком питания мощностью 450 Вт, расположенным в верхней части, что идеально подходит для оптимального распределения воздушного потока и охлаждения. POWERMAN предоставляет два расширительных слота, один внешний отсек 5,25 дюйма для установки оптического привода и два внутренних отсека для жестких дисков: 2,5 и 3,5 дюйма, что позволяет разместить все необходимые компоненты. Максимальная длина видеокарты, которая может быть установлена в корпус — 285 мм, что вполне достаточно для среднепроизводительных графических решений. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. При компактных габаритах Mini-Tower, корпус весит всего 3,5 кг, что делает его удобным в транспортировке и размещении в ограниченном пространстве. POWERMAN — это идеальный выбор для тех, кто ищет недорогое, но качественное решение для своей компьютерной системы с возможностью легкого апгрейда и гибкой настройки.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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