Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
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Характеристики
Описание товара Корпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
Корпус POWERMAN — это надежное и компактное решение для вашей компьютерной системы. Изготовленный из прочной стали, этот корпус от бренда Powerman отличается высокой надежностью и долговечностью. Тип корпуса — комплектующие, что обеспечивает его гибкость и совместимость с различными конфигурациями. Форм-фактор поддерживаемых материнских плат включает mini-ITX и mATX, что позволяет собрать систему, соответствующую вашим требованиям и предпочтениям. Корпус оборудован блоком питания мощностью 450 Вт, расположенным в верхней части, что идеально подходит для оптимального распределения воздушного потока и охлаждения. POWERMAN предоставляет два расширительных слота, один внешний отсек 5,25 дюйма для установки оптического привода и два внутренних отсека для жестких дисков: 2,5 и 3,5 дюйма, что позволяет разместить все необходимые компоненты. Максимальная длина видеокарты, которая может быть установлена в корпус — 285 мм, что вполне достаточно для среднепроизводительных графических решений. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. При компактных габаритах Mini-Tower, корпус весит всего 3,5 кг, что делает его удобным в транспортировке и размещении в ограниченном пространстве. POWERMAN — это идеальный выбор для тех, кто ищет недорогое, но качественное решение для своей компьютерной системы с возможностью легкого апгрейда и гибкой настройки.
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