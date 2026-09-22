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Корпус Zalman P40 Prism White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P40 Prism White

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Корпус Zalman P40 Prism White - фото 1
Корпус Zalman P40 Prism White - фото 2
Корпус Zalman P40 Prism White - фото 3
Корпус Zalman P40 Prism White - фото 4
Корпус Zalman P40 Prism White - фото 5
Корпус Zalman P40 Prism White - фото 6
Корпус Zalman P40 Prism White - фото 7
Корпус Zalman P40 Prism White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 1
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 2
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 3
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 4
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 5
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 6
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 7
  • Корпус Zalman P40 Prism White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723137
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 495 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P40 Prism White

Корпус Zalman – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, корпус станет украшением любого рабочего места. Его типоразмер Midi-Tower позволяет разместить внутри все необходимое оборудование, при этом сохраняя компактные размеры. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 420 мм, что позволяет использовать любые современные графические решения. Система охлаждения также не останется без внимания благодаря поддержке процессорных кулеров высотой до 165 мм. Для хранения данных предусмотрены три внутренних отсека формата 2,5 дюйма и три для 3,5-дюймовых накопителей, обеспечивая достаточно пространства для SSD и HDD. Корпус имеет окна на боковой стенке, которые подчеркивают внутренний стиль вашей сборки, а RGB-подсветка добавляет красок и динамики устройству. Удобное расположение блока питания в нижней части корпуса способствует лучшей организации внутреннего пространства и улучшению воздушного потока. Семь слотов расширения дают возможность гибкой настройки и установки дополнительного оборудования. Стальные стены обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в то время как передняя дверь придаёт корпусу дополнительную эстетику и функциональность. Поддержка формата материнских плат ATX открывает широкие возможности для выбора компонентов. Zalman продолжает поддерживать репутацию производителя высококачественных комплектующих, и этот корпус является отличным выбором для тех, кто ищет надежную и стильную основу для своего ПК.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P40 Prism White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 495 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, корпус станет украшением любого рабочего места. Его типоразмер Midi-Tower позволяет разместить внутри все необходимое оборудование, при этом сохраняя компактные размеры. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 420 мм, что позволяет использовать любые современные графические решения. Система охлаждения также не останется без внимания благодаря поддержке процессорных кулеров высотой до 165 мм. Для хранения данных предусмотрены три внутренних отсека формата 2,5 дюйма и три для 3,5-дюймовых накопителей, обеспечивая достаточно пространства для SSD и HDD. Корпус имеет окна на боковой стенке, которые подчеркивают внутренний стиль вашей сборки, а RGB-подсветка добавляет красок и динамики устройству. Удобное расположение блока питания в нижней части корпуса способствует лучшей организации внутреннего пространства и улучшению воздушного потока. Семь слотов расширения дают возможность гибкой настройки и установки дополнительного оборудования. Стальные стены обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в то время как передняя дверь придаёт корпусу дополнительную эстетику и функциональность. Поддержка формата материнских плат ATX открывает широкие возможности для выбора компонентов. Zalman продолжает поддерживать репутацию производителя высококачественных комплектующих, и этот корпус является отличным выбором для тех, кто ищет надежную и стильную основу для своего ПК.
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Отзывы


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