Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
В наличии
Код товара: 486119
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
2.5
Описание товара Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R)
Корпус Foxline FL-733 [FL-733-FZ500R] черного цвета соответствует типоразмеру Mini-Tower. Модель рассчитана на сборку универсального компьютера для дома или офиса. Совместимый форм-фактор материнских плат – Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FL-733 [FL-733-FZ500R] черного цвета соответствует типоразмеру Mini-Tower. Модель рассчитана на сборку универсального компьютера для дома или офиса. Совместимый форм-фактор материнских плат – Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R)