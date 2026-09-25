Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER
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Характеристики
Описание товара Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER
Представьте себе корпус, который не просто служит надежным убежищем для компонентов вашего компьютера, но и становится его архитектурным центром, предметом гордости и восхищения. Defender HyperHub Black — это именно такая модель, разработанная для тех, кто ценит безупречный стиль, продуманную организацию пространства и передовые инженерные решения. С первого взгляда этот корпус формата Midi-Tower захватывает дух своим уникальным дизайном. Концепция «аквариума» реализована здесь с применением панорамного закаленного стекла на лицевой панели, открывающего внутреннее пространство для обзора с самого выгодного ракурса. Боковая панель из такого же прочного закаленного стекла завершает образ, превращая ваш системный блок в настоящую выставку технологического искусства. Сочетание матово-черного ABS-пластика и стальных элементов толщиной 0,6 миллиметра гарантирует корпусу солидный внешний вид и долговечность, обеспечивая при этом необходимую жесткость конструкции. Организация внутреннего пространства продумана до мельчайших деталей. Блок питания стандарта ATX размещается в нижней части корпуса в собственном изолированном отсеке, что способствует лучшему балансу температур и снижению уровня вибраций. Для установки компонентов предусмотрена полная совместимость с материнскими платами ATX, microATX и Mini-ITX. Ваша видеокарта длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 170 миллиметров без труда найдут здесь свое место. Продуманная система креплений включает два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один для диска 3,5 дюйма с поперечным размещением, что оптимизирует кабельное пространство и воздушные потоки. Семь слотов расширения предоставляют свободу для модернизации. Эффективная система охлаждения — ключевой приоритет данного корпуса. Базовая конфигурация уже включает вентиляторы, а общий потенциал для их установки впечатляет. Вы можете разместить два вентилятора диаметром 120 миллиметров на верхней панели, один на задней и еще два в отсеке блока питания. Для энтузиастов, предпочитающих системы жидкостного охлаждения, предусмотрена возможность монтажа радиатора размером до 240 миллиметров на верхней панели или радиатора на 120 миллиметров на задней. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный съемный фильтр.
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Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER