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Корпус InWin EQ101 (6117414) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin EQ101 (6117414) черный

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Корпус InWin EQ101 (6117414) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 353897
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
97x223x247
Макс. высота процессорного кулера
50
Максимальная длина видеокарты
150
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Мощность блока питания, Вт
200
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х13
Вес, г.
20

Описание товара Корпус InWin EQ101 (6117414) черный

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий. Возможно крепление корпуса к стене или обратной стороне монитора с помощью универсального крепления VESA 100 и 75

Отзывы о товаре Корпус InWin EQ101 (6117414) черный




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
97x223x247
Макс. высота процессорного кулера
50
Максимальная длина видеокарты
150
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Мощность блока питания, Вт
200
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий. Возможно крепление корпуса к стене или обратной стороне монитора с помощью универсального крепления VESA 100 и 75
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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