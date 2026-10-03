Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W
Элегантный корпус Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] позволит вам создать мощный и при этом компактный системный блок. Выполнен данный корпус в формате Mini-Tower, его размеры составляют: 368x173x365 мм, – при весе всего 4 кг. Поэтому от точно не займет много полезного пространства. При создании системного блока на основе данного корпуса вы сможете использовать платы с форм-фактором Micro-ATX. При этом указанная модель уже имеет встроенный блок питания мощностью в 450 Вт. Выполнена модель Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] из презентабельного сочетания стали и пластика. Корзины для накопителей располагаются вдоль корпуса. При этом данный корпус имеет 1 отсек для накопителей 2.5 дюйма и еще 3 отсека для 3.5-дюймовых накопителей. Также данный корпус, несмотря на свои компактные габариты, в своем активе имеет еще и 2 отсека для 5.25-дюймовых накопителей. Видеокарта, подходящая для установки в этот корпус, может достигать в длину до 340 мм. При этом в данный корпус вы сможете установить 1 фронтальный и один тыловой вентилятор габаритами 80 или 90 мм.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
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