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Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W

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Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 1
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 2
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 3
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 4
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 5
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 6
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 7
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 8
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 9
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 10
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 11
Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 1
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 2
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 3
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 4
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 5
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 6
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 7
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 8
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 9
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 10
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 11
  • Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635397
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
173x365x368
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х22
Вес, кг.
4.66

Описание товара Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W

Элегантный корпус Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] позволит вам создать мощный и при этом компактный системный блок. Выполнен данный корпус в формате Mini-Tower, его размеры составляют: 368x173x365 мм, – при весе всего 4 кг. Поэтому от точно не займет много полезного пространства. При создании системного блока на основе данного корпуса вы сможете использовать платы с форм-фактором Micro-ATX. При этом указанная модель уже имеет встроенный блок питания мощностью в 450 Вт. Выполнена модель Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] из презентабельного сочетания стали и пластика. Корзины для накопителей располагаются вдоль корпуса. При этом данный корпус имеет 1 отсек для накопителей 2.5 дюйма и еще 3 отсека для 3.5-дюймовых накопителей. Также данный корпус, несмотря на свои компактные габариты, в своем активе имеет еще и 2 отсека для 5.25-дюймовых накопителей. Видеокарта, подходящая для установки в этот корпус, может достигать в длину до 340 мм. При этом в данный корпус вы сможете установить 1 фронтальный и один тыловой вентилятор габаритами 80 или 90 мм.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL–628-FZ450R-U32 black, 450W




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
173x365x368
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный корпус Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] позволит вам создать мощный и при этом компактный системный блок. Выполнен данный корпус в формате Mini-Tower, его размеры составляют: 368x173x365 мм, – при весе всего 4 кг. Поэтому от точно не займет много полезного пространства. При создании системного блока на основе данного корпуса вы сможете использовать платы с форм-фактором Micro-ATX. При этом указанная модель уже имеет встроенный блок питания мощностью в 450 Вт. Выполнена модель Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] из презентабельного сочетания стали и пластика. Корзины для накопителей располагаются вдоль корпуса. При этом данный корпус имеет 1 отсек для накопителей 2.5 дюйма и еще 3 отсека для 3.5-дюймовых накопителей. Также данный корпус, несмотря на свои компактные габариты, в своем активе имеет еще и 2 отсека для 5.25-дюймовых накопителей. Видеокарта, подходящая для установки в этот корпус, может достигать в длину до 340 мм. При этом в данный корпус вы сможете установить 1 фронтальный и один тыловой вентилятор габаритами 80 или 90 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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