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Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black

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Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 1
Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 2
Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 3
Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 4
Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 5
Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 1
  • Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 2
  • Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 3
  • Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 4
  • Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 5
  • Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 590 руб.  5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362848
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 352 x 408 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
120 мм на задней панели, 120 мм на передней панели
Разъемы на передней панели
USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
5.1

Описание товара Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black

Корпус Chieftec представляет собой качественный и надежный вариант для сборки компьютера. Он выполнен из прочной стали и обладает стильным черным цветом, который отлично подойдет для любого интерьера. Данный корпус имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его универсальным выбором для разнообразных конфигураций. Вес корпуса составляет 4 кг, что обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Корпус рассчитан на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что предоставляет гибкость в выборе компонентов. Одной из ключевых особенностей является максимальная длина видеокарты до 340 мм, что позволяет установить практически любую современную модель. Процессорный кулер может иметь высоту до 140 мм, обеспечивая эффективное охлаждение процессора. Корпус оснащен верхним расположением блока питания и имеет четыре слота расширения, что предоставляет дополнительные возможности при сборке системы. Для установки накопителей предусмотрено два внутренних отсека 3.5 дюйма и один отсек 2.5 дюйма, что позволяет организовать достаточное количество места для хранения данных. Корпус Chieftec станет отличным выбором для сборки функционального и удобного компьютера, соответствующего современным требованиям.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 352 x 408 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
120 мм на задней панели, 120 мм на передней панели
Разъемы на передней панели
USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Chieftec представляет собой качественный и надежный вариант для сборки компьютера. Он выполнен из прочной стали и обладает стильным черным цветом, который отлично подойдет для любого интерьера. Данный корпус имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его универсальным выбором для разнообразных конфигураций. Вес корпуса составляет 4 кг, что обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Корпус рассчитан на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что предоставляет гибкость в выборе компонентов. Одной из ключевых особенностей является максимальная длина видеокарты до 340 мм, что позволяет установить практически любую современную модель. Процессорный кулер может иметь высоту до 140 мм, обеспечивая эффективное охлаждение процессора. Корпус оснащен верхним расположением блока питания и имеет четыре слота расширения, что предоставляет дополнительные возможности при сборке системы. Для установки накопителей предусмотрено два внутренних отсека 3.5 дюйма и один отсек 2.5 дюйма, что позволяет организовать достаточное количество места для хранения данных. Корпус Chieftec станет отличным выбором для сборки функционального и удобного компьютера, соответствующего современным требованиям.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Отзывы


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