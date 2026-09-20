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Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) купить с доставкой в Москве
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Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376)

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Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 1
Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 2
Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 3
Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 4
Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 5
Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 1
  • Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 2
  • Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 3
  • Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 4
  • Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 5
  • Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
3 300 руб.  3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 547309
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195 x 386 x 315 мм
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, 2xUSB 2.0, наушники/микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
3.19

Описание товара Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376)

Корпус AeroCool – стильное и функциональное решение для создания вашей персональной игровой или рабочей станции. Выполненный из прочной черной стали, данный корпус обеспечивает надежность и долговечность вашей системы. Конструкция корпуса поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать компактную и эффективную компьютерную сборку. Сразу обращает на себя внимание верхнее расположение блока питания, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Корпус AeroCool без предустановленного блока питания имеет внушительный внутренний объем, поддерживающий установку процессорных кулеров высотой до 156 мм и видеокарт длиной до 260 мм. Это дает широкие возможности для выбора и установки мощных комплектующих. Для организации хранения данных предусмотрено 4 внутренних отсека для SSD формата 2,5 дюйма и 2 отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма. В комплект входит один тихий вентилятор диаметром 120 мм с эффектной FRGB-подсветкой, который способствует эффективному охлаждению компонентов системы и создает визуально привлекательную иллюминацию. Корпус обладает четырьмя слотами расширения, что обеспечивает гибкость для установки дополнительных карт и компонентов. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется широким набором возможностей для модернизации и оптимизации конфигурации системы по своему вкусу. С корпусом AeroCool вы получаете оптимальное сочетание качества, функциональности и привлекательного дизайна для создания идеального ПК.

Отзывы о товаре Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376)




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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195 x 386 x 315 мм
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, 2xUSB 2.0, наушники/микрофон
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool – стильное и функциональное решение для создания вашей персональной игровой или рабочей станции. Выполненный из прочной черной стали, данный корпус обеспечивает надежность и долговечность вашей системы. Конструкция корпуса поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать компактную и эффективную компьютерную сборку. Сразу обращает на себя внимание верхнее расположение блока питания, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Корпус AeroCool без предустановленного блока питания имеет внушительный внутренний объем, поддерживающий установку процессорных кулеров высотой до 156 мм и видеокарт длиной до 260 мм. Это дает широкие возможности для выбора и установки мощных комплектующих. Для организации хранения данных предусмотрено 4 внутренних отсека для SSD формата 2,5 дюйма и 2 отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма. В комплект входит один тихий вентилятор диаметром 120 мм с эффектной FRGB-подсветкой, который способствует эффективному охлаждению компонентов системы и создает визуально привлекательную иллюминацию. Корпус обладает четырьмя слотами расширения, что обеспечивает гибкость для установки дополнительных карт и компонентов. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется широким набором возможностей для модернизации и оптимизации конфигурации системы по своему вкусу. С корпусом AeroCool вы получаете оптимальное сочетание качества, функциональности и привлекательного дизайна для создания идеального ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MiniTower FORMULA CS-109-G-BK-v1 (4711099472376) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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