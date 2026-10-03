Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32C-PH чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625907
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x325x350
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 92 мм или 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 92 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB Type-C x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Форм-фактор
Mini-ITX, mATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
2.6
Описание товара Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32C-PH чёрный
Корпус Foxline FL-733R соответствует типоразмеру Mini-Tower. Перед вами – компактная модель, которая наилучшим образом подходит для сборки рабочей станции универсального класса. Особенностью корпуса является наличие предустановленного блока питания, мощность которого составляет 450 Вт. Источник питания обеспечит функционирование любых типовых компонентов.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x325x350
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 92 мм или 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 92 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB Type-C x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Форм-фактор
Mini-ITX, mATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FL-733R соответствует типоразмеру Mini-Tower. Перед вами – компактная модель, которая наилучшим образом подходит для сборки рабочей станции универсального класса. Особенностью корпуса является наличие предустановленного блока питания, мощность которого составляет 450 Вт. Источник питания обеспечит функционирование любых типовых компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32C-PH чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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