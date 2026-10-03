Корпус ExeGate Miditower AA-440 черный (EX290172RUS)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625897
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
180x415x352
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, г.
240
Описание товара Корпус ExeGate Miditower AA-440 черный (EX290172RUS)
Черный корпус ExeGate AA-440 [EX290172RUS] позволяет собрать систему для малого и среднего бизнеса. Он относится к формату Mid-Tower. Это означает, что он займет немного места на столе или под ним, но позволит уместить множество компонентов для компьютера. На передней панели располагаются все необходимые для подключения совместимых устройств и периферии устройства, а также кнопка включения/выключения. Основой корпуса ExeGate AA-440 [EX290172RUS] является сталь толщиной 0.5 мм. Конструкция модели предусматривает возможность размещения вентиляторов.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
180x415x352
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Черный корпус ExeGate AA-440 [EX290172RUS] позволяет собрать систему для малого и среднего бизнеса. Он относится к формату Mid-Tower. Это означает, что он займет немного места на столе или под ним, но позволит уместить множество компонентов для компьютера. На передней панели располагаются все необходимые для подключения совместимых устройств и периферии устройства, а также кнопка включения/выключения. Основой корпуса ExeGate AA-440 [EX290172RUS] является сталь толщиной 0.5 мм. Конструкция модели предусматривает возможность размещения вентиляторов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус ExeGate Miditower AA-440 черный (EX290172RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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