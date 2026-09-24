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Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) купить с доставкой в Москве
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Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903)

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Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 1
Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 2
Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 3
Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 4
Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 5
Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 6
Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 7
Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Боксы
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 1
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 2
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 3
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 4
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 5
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 6
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 7
  • Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674614
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Боксы
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
37 x 12 x 119
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х2
Вес, г.
150

Описание товара Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903)

Корпус Ugreen представляет собой стильное и функциональное решение для защиты и размещения ваших устройств. Выполненный из высококачественного алюминия, этот корпус обеспечивает надежную защиту и эффективное охлаждение оборудования. Серый цвет придаёт изделию современный и универсальный внешний вид, который отлично впишется в любой интерьер. Бренд Ugreen известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, что гарантирует долгий срок службы и высокую производительность корпуса. Подойдёт для пользователей, ценящих сочетание стиля и функциональности в своих технических аксессуарах.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Бокс для накопителей UGREEN CM400-10903 (10903)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Боксы
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
37 x 12 x 119
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ugreen представляет собой стильное и функциональное решение для защиты и размещения ваших устройств. Выполненный из высококачественного алюминия, этот корпус обеспечивает надежную защиту и эффективное охлаждение оборудования. Серый цвет придаёт изделию современный и универсальный внешний вид, который отлично впишется в любой интерьер. Бренд Ugreen известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, что гарантирует долгий срок службы и высокую производительность корпуса. Подойдёт для пользователей, ценящих сочетание стиля и функциональности в своих технических аксессуарах.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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