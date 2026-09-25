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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE купить с доставкой в Москве
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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE

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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 3
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 4
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 5
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 6
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 7
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 8
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 9
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 10
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 11
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 3
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 4
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 5
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 6
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 7
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 8
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 9
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 10
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 11
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739066
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
235
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 92 мм на задней панели
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
2.9

Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE

Micro-ATX, передняя панель - USB 2.0, выход на наушники, вход микрофонный, USB 3.2 Gen 1 (Type-A), безвинтовое крепление дисков.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
235
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 92 мм на задней панели
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Micro-ATX, передняя панель - USB 2.0, выход на наушники, вход микрофонный, USB 3.2 Gen 1 (Type-A), безвинтовое крепление дисков.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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