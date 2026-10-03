Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)
Если Вы пребываете в поиске не только безукоризненно сконструированного, но и надежного корпуса, тогда AeroCool CS-1102 – это именно то, что Вам нужно. Представленная модель отличается повышенной ударопрочностью. Это обусловлено тем, что при ее создании были применены износостойкие материалы. Корпус AeroCool CS-1102 может похвастаться удобством сборки. Вы сможете с легкостью проложить кабели за задней стенкой, а кулер прикрепить в специальный вырез. Хорошо продуманная архитектура изделия предусматривает присутствие 8-сантиметрового вентилятора. Систему охлаждения можно расширить, так как специально для этого инженерами компании предусмотрены дополнительные места для вентиляторов. Конструкция модели предусматривает расположение накопителей вдоль корпуса. Именно в этих местах находятся специальные корзины. Средние габариты изделия AeroCool CS-1102 обусловлены его типоразмером Midi-Tower. Корпус предназначен для расположения материнских плат размера Micro ATX, mITX и Standard-ATX.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Верхнее, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Верхнее, С вентилятором
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