Внешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный
Используя внешний бокс Gembird EE3-U3S-80, вы сможете превратить 3.5-дюймовый жесткий диск во внешнее устройство. Совместимый интерфейс – SATA. В свою очередь, внешний бокс подключается к USB-портам. Реализованная в устройстве поддержка интерфейса USB 3.0 позволяет передавать информацию со скоростью, достаточной для полной реализации потенциала любого, даже самого скоростного HDD. Подключение к портам USB 2.0 тоже возможно, но в этом случае данные будут передаваться со значительно меньшей скоростью. Внешний бокс Gembird EE3-U3S-80 требует наличия внешнего питания, которое организуется с помощью компактного блока питания. Помимо блока питания, в комплектацию модели входят USB-кабель, отвертка, крепежные винты и краткое руководство пользователя. Материал корпуса внешнего бокса – алюминий.
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Теги товара: Алюминий
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Теги товара: Алюминий
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