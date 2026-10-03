Корпус MSI MPG VELOX 100R (306-7G18R21-809)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
231 х 490 х 474
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.1: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х34
Вес, кг.
10.4
Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 100R (306-7G18R21-809)
Корпус MSI MPG VELOX 100R [306-7G18R21-809] можно назвать «броней», которая создана для сборки мощной игровой системы. Передняя панель является вентилируемой, хотя и сделана из пластика и стекла. Технологически это решение служит для поддержания оптимальной температуры внутри. Для дополнительного охлаждения устройство дополнено сразу 4 кулерами диаметром 12 см. При необходимости их количество можно увеличить до 7! Еще одно «геймерское» решение корпуса MSI MPG VELOX 100R [306-7G18R21-809] – наличие многоцветной ARGB-подсветки. Управлять ей можно при помощи кнопки снаружи или за счет приложения MSI MYSTIC LIGHT.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
231 х 490 х 474
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.1: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Корпус MSI MPG VELOX 100R [306-7G18R21-809] можно назвать «броней», которая создана для сборки мощной игровой системы. Передняя панель является вентилируемой, хотя и сделана из пластика и стекла. Технологически это решение служит для поддержания оптимальной температуры внутри. Для дополнительного охлаждения устройство дополнено сразу 4 кулерами диаметром 12 см. При необходимости их количество можно увеличить до 7! Еще одно «геймерское» решение корпуса MSI MPG VELOX 100R [306-7G18R21-809] – наличие многоцветной ARGB-подсветки. Управлять ей можно при помощи кнопки снаружи или за счет приложения MSI MYSTIC LIGHT.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус MSI MPG VELOX 100R (306-7G18R21-809) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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