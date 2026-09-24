Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White
Корпус ZALMAN i6 выполнен в формате Mid-Tower и предназначен для сборки игровой системы. На лицевой стороне установлена металлическая сетка для лучшего воздухообмена внутри. Боковая панель, расположенная слева, выполнена из закаленного стекла. Для удобства доступа к внутренним компонентам она откидывается. На верхней панели находятся кнопки, разъемы USB 3.2 и USB 2.0 для подключения мобильной и цифровой техники, аудиовход, индикаторы состояния. Блок питания ATX длиной до 180 мм размещается внизу корпуса ZALMAN i6. Внутри помещаются видеокарты высотой до 355 мм: для ее крепления используется кронштейн из комплекта. В качестве основы для игровой системы можно взять материнскую плату типа Micro-ATX, E-ATX, Standard-ATX или Mini-ITX. В комплектации к корпусу идут 4 вентилятора со встроенной RGB-подсветкой. 3 из них установлены на передней, а 1 на задней панелях. Для включения подсветки используется кнопка на панели управления.
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