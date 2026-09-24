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Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White

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Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White - фото 1
Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White - фото 2
Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White - фото 1
  • Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White - фото 2
  • Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655895
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x475x420
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х33
Вес, кг.
7.9

Описание товара Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White

Корпус ZALMAN i6 выполнен в формате Mid-Tower и предназначен для сборки игровой системы. На лицевой стороне установлена металлическая сетка для лучшего воздухообмена внутри. Боковая панель, расположенная слева, выполнена из закаленного стекла. Для удобства доступа к внутренним компонентам она откидывается. На верхней панели находятся кнопки, разъемы USB 3.2 и USB 2.0 для подключения мобильной и цифровой техники, аудиовход, индикаторы состояния. Блок питания ATX длиной до 180 мм размещается внизу корпуса ZALMAN i6. Внутри помещаются видеокарты высотой до 355 мм: для ее крепления используется кронштейн из комплекта. В качестве основы для игровой системы можно взять материнскую плату типа Micro-ATX, E-ATX, Standard-ATX или Mini-ITX. В комплектации к корпусу идут 4 вентилятора со встроенной RGB-подсветкой. 3 из них установлены на передней, а 1 на задней панелях. Для включения подсветки используется кнопка на панели управления.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i6 E-ATX без БП White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x475x420
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN i6 выполнен в формате Mid-Tower и предназначен для сборки игровой системы. На лицевой стороне установлена металлическая сетка для лучшего воздухообмена внутри. Боковая панель, расположенная слева, выполнена из закаленного стекла. Для удобства доступа к внутренним компонентам она откидывается. На верхней панели находятся кнопки, разъемы USB 3.2 и USB 2.0 для подключения мобильной и цифровой техники, аудиовход, индикаторы состояния. Блок питания ATX длиной до 180 мм размещается внизу корпуса ZALMAN i6. Внутри помещаются видеокарты высотой до 355 мм: для ее крепления используется кронштейн из комплекта. В качестве основы для игровой системы можно взять материнскую плату типа Micro-ATX, E-ATX, Standard-ATX или Mini-ITX. В комплектации к корпусу идут 4 вентилятора со встроенной RGB-подсветкой. 3 из них установлены на передней, а 1 на задней панелях. Для включения подсветки используется кнопка на панели управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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