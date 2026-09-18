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Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T

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Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T - фото 1
Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T - фото 2
Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T - фото 1
  • Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T - фото 2
  • Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295169
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
92.5x280x305
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Slim-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х15
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T

Корпус Foxline RS-02 [FL-RS02BLK-FX250T] небольшого размера Slim-Tower для материнских плат Mini-ITX. Отличается встроенным блоком питания на 250 Вт в верхней части и быстрым доступом к двум скоростным портам USB 3.0 на передней панели. Там же расположена кнопка питания, разъемы для микрофона и наушников. Предусмотрено по одному отсеку для 2.5, 3.5 накопителей и один 5.25. Компоненты системы охлаждаются одним вентилятором 80 мм. Компактный корпус Foxline RS-02 [FL-RS02BLK-FX250T] предназначен для установки на рабочем месте и решения повседневных задач.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-RS02BLK-FX250T




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
92.5x280x305
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Slim-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline RS-02 [FL-RS02BLK-FX250T] небольшого размера Slim-Tower для материнских плат Mini-ITX. Отличается встроенным блоком питания на 250 Вт в верхней части и быстрым доступом к двум скоростным портам USB 3.0 на передней панели. Там же расположена кнопка питания, разъемы для микрофона и наушников. Предусмотрено по одному отсеку для 2.5, 3.5 накопителей и один 5.25. Компоненты системы охлаждаются одним вентилятором 80 мм. Компактный корпус Foxline RS-02 [FL-RS02BLK-FX250T] предназначен для установки на рабочем месте и решения повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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