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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)

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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 3
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 4
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650555
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x440x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм комбинированный наушники/микрофон x 1, USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х24
Вес, кг.
4.3

Описание товара Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)

Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x440x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм комбинированный наушники/микрофон x 1, USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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