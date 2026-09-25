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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER купить с доставкой в Москве
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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER

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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 1
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 2
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 3
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 4
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 1
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 2
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 3
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 4
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190?450?340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 120 мм или 2 x 140 мм, Задняя панель - 120 мм, Корзина блока питания - 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х24
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER

Представляем вашему вниманию корпус Defender HyperHub Black — идеальное сочетание стильного современного дизайна и продуманной функциональности для создания мощной вычислительной системы. Этот корпус формата Midi-Tower станет надежным фундаментом для вашего проекта, открывая широкие возможности для сборки. Его главной эстетической особенностью является великолепный обзор внутреннего пространства. Обе боковые панели выполнены из прочного закаленного стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере продемонстрировать вашу аппаратную начинку и индивидуальную подсветку. Лицевая панель также изготовлена из стекла, усиливая ощущение цельности и премиальности дизайна в классическом черном цвете. Внутренняя компоновка корпуса демонстрирует глубокую продуманность. Благодаря универсальности форм-факторов вы можете установить системные платы стандартов ATX, microATX или Mini-ITX, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Конструкция предусматривает нижнее расположение блока питания стандарта ATX, что способствует улучшенной балансировке температур внутри шасси и более стабильной работе системы. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для диска 3.5 дюйма с поперечным размещением, что оптимизирует пространство и упрощает процесс монтажа. Несомненным преимуществом этого корпуса является его готовность к работе с высокопроизводительными компонентами. Вы можете установить видеокарту длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 170 миллиметров, что охватывает подавляющее большинство современных решений на рынке. Семь слотов расширения предоставляют ample возможности для апгрейда системы. Для удобства подключения периферии на лицевой панели выведены два порта USB 2.0, один высокоскоростной USB 3.0 и аудиоразъемы. Система охлаждения является сердцем любой производительной сборки, и Defender HyperHub полностью готов к ее организации. Хотя вентиляторы в комплект не входят, корпус предлагает множество посадочных мест для их установки: на верхней панели можно разместить два вентилятора размером 140 миллиметров или один на 120 миллиметров, на задней панели — один на 120 миллиметров, а в отсеке блока питания — два на 120 миллиметров. Для энтузиастов предусмотрена возможность монтажа системы жидкостного охлаждения: на верхнюю панель можно установить радиатор размером 120 или 240 миллиметров, а на заднюю — радиатор на 120 миллиметров. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный фильтр, облегчающий обслуживание корпуса.

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190?450?340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 120 мм или 2 x 140 мм, Задняя панель - 120 мм, Корзина блока питания - 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию корпус Defender HyperHub Black — идеальное сочетание стильного современного дизайна и продуманной функциональности для создания мощной вычислительной системы. Этот корпус формата Midi-Tower станет надежным фундаментом для вашего проекта, открывая широкие возможности для сборки. Его главной эстетической особенностью является великолепный обзор внутреннего пространства. Обе боковые панели выполнены из прочного закаленного стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере продемонстрировать вашу аппаратную начинку и индивидуальную подсветку. Лицевая панель также изготовлена из стекла, усиливая ощущение цельности и премиальности дизайна в классическом черном цвете. Внутренняя компоновка корпуса демонстрирует глубокую продуманность. Благодаря универсальности форм-факторов вы можете установить системные платы стандартов ATX, microATX или Mini-ITX, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Конструкция предусматривает нижнее расположение блока питания стандарта ATX, что способствует улучшенной балансировке температур внутри шасси и более стабильной работе системы. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для диска 3.5 дюйма с поперечным размещением, что оптимизирует пространство и упрощает процесс монтажа. Несомненным преимуществом этого корпуса является его готовность к работе с высокопроизводительными компонентами. Вы можете установить видеокарту длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 170 миллиметров, что охватывает подавляющее большинство современных решений на рынке. Семь слотов расширения предоставляют ample возможности для апгрейда системы. Для удобства подключения периферии на лицевой панели выведены два порта USB 2.0, один высокоскоростной USB 3.0 и аудиоразъемы. Система охлаждения является сердцем любой производительной сборки, и Defender HyperHub полностью готов к ее организации. Хотя вентиляторы в комплект не входят, корпус предлагает множество посадочных мест для их установки: на верхней панели можно разместить два вентилятора размером 140 миллиметров или один на 120 миллиметров, на задней панели — один на 120 миллиметров, а в отсеке блока питания — два на 120 миллиметров. Для энтузиастов предусмотрена возможность монтажа системы жидкостного охлаждения: на верхнюю панель можно установить радиатор размером 120 или 240 миллиметров, а на заднюю — радиатор на 120 миллиметров. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный фильтр, облегчающий обслуживание корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER - по цене 2860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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