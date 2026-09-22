Корпус Ocypus Gamma C60 WH
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Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Gamma C60 WH
Корпус Ocypus – это стильный и функциональный Midi-Tower, предназначенный для тех, кто ценит сочетание эстетики и производительности. Вес корпуса составляет 4,6 кг, что делает его достаточно легким для удобства установки и перемещения. Основной материал, использованный в конструкции корпуса, – это сочетание пластика, металла и стекла, что обеспечивает одновременно прочность и современный внешний вид. Белый цвет корпуса подчеркивает изящество и позволит ему легко вписаться в любой интерьер. Внутренняя компоновка Ocypus продумана до мелочей. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, что делает его отличным выбором для компактных, но производительных систем. Корпус оснащен одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает достойную вентиляцию, а наличие ARGB-подсветки придаст вашей системе уникальный и стильный вид. С функциональной точки зрения, Ocypus предоставляет семь слотов расширения, что открывает возможности для установки множества дополнительных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, а длина видеокарты может достигать до 330 мм, что позволит использовать мощные и современные комплектующие. Кроме того, корпус оснащен внутренними отсеками для установки двух 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей, что позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от потребностей пользователя. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению тепла внутри системы. К сожалению, в конструкции не предусмотрен встроенный кард-ридер, но это компенсируется другими функциями и возможностями данного корпуса. Ocypus – это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощную и в то же время эстетичную компьютерную систему.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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