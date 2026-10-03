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Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS)

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Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625853
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
95x295x290
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
170
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм, верхних 1 x 60 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х14
Вес, кг.
1.65

Описание товара Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS)

Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса ExeGate MI занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
95x295x290
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
170
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм, верхних 1 x 60 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса ExeGate MI занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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