Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS)
Корпус ExeGate представляет собой стильное и компактное решение для сборки современного ПК. Этот Mini-Tower корпус в черном цвете изготовлен из прочной стали, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Корпус поддерживает материнские платы форм-факторов mini-ITX и mATX, предлагая достаточную гибкость для различных конфигураций. ExeGate оснащен встроенным блоком питания мощностью 500 Вт, расположенным в верхней части корпуса, что способствует улучшенной вентиляции и распределению тепла внутри. В корпусе предусмотрено 4 слота расширения, что позволяет установить дополнительные карты и устройства. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, а максимальная длина видеокарты – 240 мм, что дает возможность установки большинства современных компонентов. Для хранения данных в корпусе предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 3.5'' и один отсек для накопителя 2.5'', что обеспечивает достаточный объем памяти. К дополнительным особенностям ExeGate можно отнести яркую RGB подсветку, которая добавляет эстетическую привлекательность и позволяет настроить внешнее освещение корпуса по вашему желанию. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предлагает достаточный функционал для сборки производительного и стильного компьютера.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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